Для лидера рынка по продажам эспрессо-кофемашин JURA 2016 год на эстонском рынке стал рекордным — было продано 4043 автоматических эспрессо-кофемашины, что на 850 штук больше, чем в прошлом году.

По сравнению с 2015 годом оборот импортирующей JURA компании Rickman Trade OÜ вырос на 36%. По словам члена правления Сильвера Ритса, это указывает на то, что рынок эспрессо-кофемашин премиум-класса в Эстонии растет.

"Рост продаж JURA произошел благодаря новым моделям для домашнего использования E8 и A7, цена которых в магазине составляет около 1000 евро. Для ассортимента JURA это средний уровень цены, но если смотреть на рынок в целом, то это значительно выше средней", — прокомментировал Ритс.

По его словам, эспрессо-кофемашина для жителей Эстонии — это, скорее, машина по приготовлению кофе с молоком, приобретающие машину клиенты хотят готовить дома точно такой же капучино и латте, как в кафе. "Эспрессо-кофемашины, которые могут приготовить кофе с молоком соответствующего стиля с помощью одного нажатия кнопки, становятся все более обычным явлением и все более доступными с точки зрения цены", — отметил Ритс. В качестве причин он называет как рост покупательной способности, так и стремление потребителя к комфорту — люди хотят пить кофе наилучшего качества, не тратя при этом особых усилий, и эспрессо-кофемашина именно это и позволяет сделать.

К тому же современные потребители стали лучше понимать, что модель машины следует выбирать в соответствии с интенсивностью использования и потребностями. "Если раньше в конторы часто закупали эспрессо-кофемашины, предназначенные для домашнего использования, то теперь все чаще в офисах оказываются машины, предназначенные для профессионального использования", — отметил Ритс.

В прошлом году в данном сегменте тренд задавала серия JURA WE, которая предназначена для контор с небольшим или средним уровнем потребления.

Также растет уровень продаж средств по уходу, причина тому — все большее количество кофемашин в домах и конторах, но и информированность клиентов о том, что регулярный уход за эспрессо-кофемашиной в долгосрочной перспективе означает не только более качественный вкус кофе, но и продление срока работы машины и меньшие расходы на ремонт.

Швейцарская компания JURA Elektroapparate AG занимается разработкой современных высококачественных бытовых приборов с 1931 года. В 1990 году предприятие поменяло стратегию и сконцентрировалось исключительно на производстве эспрессо-кофемашин. В Эстонии торговая марка представлена с 1998 года. За разработками эспрессо-кофемашин стоит команда из 70 инженеров. Их целью является достижение уникального качества кофейных напитков, приготовляемых одним нажатием кнопки при использовании исключительно свежемолотых кофейных зерен