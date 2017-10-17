Жители Эстонии по-прежнему предпочитают полезный для сердца ржаной хлеб

Как выяснилось по результатам исследования потребительских привычек в области хлебобулочных изделий, проведенного по заказу компании Fazer, более половины респондентов раз от раза покупает в магазинах один и тот же сорт булки и хлеба. При этом лидирующую позицию среди хлебобулочной продукции уверенно удерживает традиционный ржаной хлеб, значится в пресс-релизе.

По словам директора по продажам Fazer Eesti Райна Пальмисте, ржаному хлебу стоит отвести почетное место в своем рационе, поскольку этот продукт очень полезен для сердца: он способствует укреплению сердечной мышцы и улучшению кровоснабжения, а содержащаяся в нём клетчатка помогает выводить из организма излишки холестерина.

”В ржаном хлебе также содержится много медленных углеводов, которые на длительное время обеспечивают чувство сытости и поддерживают в норме уровень сахара в крови. Также он включает в себя много витаминов группы В и жирных кислот, способствующих усвоению витаминов А, D и Е. Кроме того, в ржаном хлебе присутствуют такие минеральные вещества, как фосфор, магний, цинк, селен, кальций, калий и железо. Последний элемент крайне необходим нашему организму для поддержания кроветворной функции”, — перечислил Пальмисте положительные свойства ржаного хлеба.

Согласно исследованию, проведенному компанией Fazer, 64% жителей едят ржаной хлеб не реже одного раза в неделю, причем больше всего ржаной хлеб любят представители старшего поколения.

”Если среди возрастной группы от 15 до 24 лет ржаной хлеб каждую неделю ест менее половины респондентов, то в категории от 65 до 74 лет целых 78% респондентов употребляют в пищу ржаной хлеб не менее одного раза в неделю”, — отметил Пальмисте.

Также исследование показало, что пожилых потребителей труднее убедить попробовать различные хлебобулочные изделия: при выборе таких продуктов целых 60% потребителей в возрасте 65-74 лет отталкиваются от своих повседневных привычек. Среди мужчин предпочтение уже знакомому изделию отдает 55%, а среди женщин аналогичный показатель составляет всего 37%.

Кроме того, представитель компании Fazer отметил, что изменение шаблонов поведения у потребителей, которые преданы своим привычкам, является серьезным вызовом для компании-производителя, особенно учитывая значительные инвестиции хлебопекарной промышленности в разработку продукции.

”Согласно результатам исследования, число потребителей, постоянно находящихся в поиске новых вкусовых ощущений, не так уж и велико. Тем временем хлебопекарная индустрия постоянно выпускает на рынок новые необычные хлебобулочные изделия с полезными добавками и интересными вкусовыми нюансами. Так что не бойтесь пробовать новые продукты, поскольку среди них вы можете найти новых фаворитов, которые приятно разнообразят ваш рацион”, — пояснил Пальмисте.

По его словам, в наибольшей степени новым ощущениям открыта молодежь. Ввиду отсутствия сложившихся предпочтений всего лишь 27% молодых людей принимает решение в пользу привычных продуктов. ”Согласно исследованию, важнейшим критерием для молодых потребителей является вкус изделия: принимая решение о покупке, данным условием руководствуется 42% респондентов в возрасте от 15 до 24 лет”, — отметил Пальмисте.