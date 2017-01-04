Согласно статистике Tele2, жители Эстонии 31 декабря и 1 января отправили в среднем по восемь SMS-сообщений.

Как сказал директор по продажам и маркетингу Tele2 Eesti Кристьян Сеэма, количество отправленных сообщений в новогодний период выросло по сравнению с обычными днями в два раза.

„Из мобильной сети Tele2 за два дня было отправлено более 3,2 миллиона текстовых сообщений. Люди на самом деле все больше общаются по электронным каналам, но используют разные средства — как социальные сети, так и приложения для общения”, — сказал Сеэма.

Как сказал Кристьян Сеэма, жители Эстонии в последний день старого года и в первый день нового сделали в сети Tele2 шесть миллионов мобильных звонков, что в несколько раз больше, чем в обычный период. „При этом разговоры также в среднем длились дольше”.

„В связи с празднованием Нового года, большой перегрузки в сети связи Эстонии не возникло. Оборудование Tele2 показало, что в крупных городах в местах большого скопления людей, как например на площадь Вабадузе в Таллинне, в первые десять минут после полуночи связь использовалась очень активно, но продолжительных задержек не было”, — сказал Сеэма.