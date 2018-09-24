24.09.2018, 11:10

Жители Эстонии меняют свои автомобили чаще, чем прибалтийские соседи

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rus.delfi.ee
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Uued sõiduautod Paldiski sadamas
Uued sõiduautod Paldiski sadamasFoto: Andres Putting

Лишь 20% жителей Эстонии, Латвии и Литвы признались, что ездят на своих автомобилях более пяти лет. Зато за последний год новым автомобилем обзавелись 40% жителей Эстонии и чуть более 30% жителей Латвии и Литвы. Большинство жителей Эстонии, меняя машину, предпочитают приобретать или совершенно новый, или почти новый автомобиль (не старше трех лет). Более старые автомобили интересуют прежде всего жителей Латвии и Литвы, достигая в среднем 40%, сообщает SEB.

”Сектор, связанный с продажей и обслуживанием новых автомобилей в Эстонии, сегодня очень активен, и это подтверждается данными статистики Департамента шоссейных дорог о продаже новых автомобилей. Учитывая население страны и статистику продажи новых автомобилей в странах Балтии, то наиболее высокий потенциал роста демонстрирует Литва, и если подобная тенденция продолжится и в будущем, то показатели продажи новых автомобилей в Литве превзойдут данные по нашей стране. При этом лизинг транспортного средства для эстонского потребителя является более повседневным продуктом, чем в других странах Балтии, и в этом плане мы сильно опережаем своих соседей”, — рассказал о результатах опроса член правления AS SEB Liising Рейн Карофельд.

Несмотря на то, что жители Эстонии пользуются относительно новыми автомобилями, примерно 40% респондентов из Эстонии всё же планируют в течение ближайшей пары лет обновить свое транспортное средство. Половина респондентов заявили, что сначала они выберут понравившийся автомобиль, и только затем они взвесят свои финансовые возможности.

В исследовании на тему покупки и использования автомобиля, проведенном предприятием SEB Liising в Эстонии, Латвии и Литве, приняли участие свыше 3 100 респондентов, опрос проводился в июне и июле 2018 года.

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