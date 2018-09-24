Жители Эстонии меняют свои автомобили чаще, чем прибалтийские соседи

”Сектор, связанный с продажей и обслуживанием новых автомобилей в Эстонии, сегодня очень активен, и это подтверждается данными статистики Департамента шоссейных дорог о продаже новых автомобилей. Учитывая население страны и статистику продажи новых автомобилей в странах Балтии, то наиболее высокий потенциал роста демонстрирует Литва, и если подобная тенденция продолжится и в будущем, то показатели продажи новых автомобилей в Литве превзойдут данные по нашей стране. При этом лизинг транспортного средства для эстонского потребителя является более повседневным продуктом, чем в других странах Балтии, и в этом плане мы сильно опережаем своих соседей”, — рассказал о результатах опроса член правления AS SEB Liising Рейн Карофельд.

Несмотря на то, что жители Эстонии пользуются относительно новыми автомобилями, примерно 40% респондентов из Эстонии всё же планируют в течение ближайшей пары лет обновить свое транспортное средство. Половина респондентов заявили, что сначала они выберут понравившийся автомобиль, и только затем они взвесят свои финансовые возможности.