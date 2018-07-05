Жители Эстонии хотели бы зарабатывать свыше 1600 евро чистыми в месяц

Эстонские работники хотели бы зарабатывать в среднем 1644 евро чистыми в месяц, свидетельствуют данные исследования агентства Palgainfo, портала CVKeskus.ee и их партнеров.



По сравнению с весной 2017 года ожидания работников в части желаемой зарплаты увеличились на 164 евро, что является самым стремительным скачком за последние три года, передает rus.err.ee.

При этом лица, участвовавшие в опросе, в реальности получали на руки заметно меньше той суммы, которую хотели бы зарабатывать — в среднем лишь 1128 евро в месяц.

Всего в опросе, проведенном в мае текущего года, участвовали 9067 человек. Из них 86% работали, а 14% — нет.