Житель Маарду: теперь у автобусов Temptrans отказывают и тормоза!

К Delfi обратился читатель, чтобы рассказать об инциденте, который произошел 22 февраля с автобусом Temptrans номер 286 на маардуском маршруте. По его словам, у автобуса отказали тормоза. Представитель Temptrans заверяет, что читателя ошибается.

Как пишет житель Маарду Алексей, он ехал из Маарду в Таллинн, и на круге перед остановкой ”Юлеору” у автобуса не сработали тормоза и он протаранил бордюр.

”Я был на переднем сиденье, и удар был настолько сильным, что выбросил меня из пассажирского сиденья. Люди были напуганы, охали-ахали. Водитель осмотрел автобус, и мы поехали дальше. По пути водитель стал звонить, и на весь автобус было слышно "да тут тормоза не в порядке!", "еду до конца маршрута и потом в гараж?" — описывает ситуацию мужчина.

По его словам, доехав до конечной остановки, водитель, все же посадил пассажиров и поехал обратно из Таллинна в Маарду. Алексей позвонил в Тemptrans, и диспетчер якобы сообщил ему, что если на приборной панели автобуса горит сигнал, указывающий на неисправность тормозов, это еще ничего не значит.

Между тем, представитель фирмы AS Temptrans заверяет, что все их автобусы технически исправны и имеют действующий техосмотр.

”В ходе проведенной 19 февраля общегосударственной проверки технического состояния общественного транспорта у AS Temptrans не выявлено никаких технических нарушений. Также автобусы регулярно проходят сервисное обслуживание”, — отмечает фирма.

Temptrans обращает внимание на то, что надо учитывать дорожные условия, ведь при скользких дорогах удлиняется тормозной путь, а горящий на приборной панели сигнал сообщает не о неисправных тормозах, а о срабатывании системы от заносов и скольжения.