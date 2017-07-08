Житель Эстонии выиграл в Eurojackpot более 800 000 евро

Счастливчик из Эстонии выиграл в лото 801 352 евро. Билет был куплет в интернете.
Последний крупный выигрыш в Эстонии был в январе.
Tallinn, Квартира, 125 000 EUR
Tallinn, Квартира, 155 000 EUR
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Счастливчик из Эстонии выиграл в лото 801 352 евро. Билет был куплет в интернете.
Последний крупный выигрыш в Эстонии был в январе.
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