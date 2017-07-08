08.07.2017, 19:00

Житель Эстонии выиграл в Eurojackpot более 800 000 евро

 (7)
rus.delfi.ee
EST
BINGO LOTO
Foto: Karin Kaljuläte

Счастливчик из Эстонии выиграл в лото 801 352 евро. Билет был куплет в интернете.


Последний крупный выигрыш в Эстонии был в январе.

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