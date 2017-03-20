Житель Эстонии съедает в год 1,6 килограмма кетчупа

Ежегодно в Эстонии употребляется около двух миллионов килограммов кетчупа, две трети которого составляют различные кетчупы Felix без консервантов. Наиболее продаваемый из них, классический томатный кетчуп, благодаря новой технологии не содержит также и крахмала.

По словам директора по маркетингу лидирующей на рынке соусов компании Põltsamaa Felix Марека Вийлола, в Эстонии в год съедается только же кетчупа на одного человека, сколько и, например, в Швеции. ”В среднем, один житель Эстонии потребляет в год около 1,6 килограмма кетчупа, из которых более килограмма составляют кетчупы производства Felix”, — отметил Марек Вийлол. Больше всего кетчупа съедается в сезон гриля, который длится с мая по июль.

По словам Вийлола, проведенные потребительские исследования показывают, что выбор, совершаемый потребителем на эстонском рынке кетчупа, превалирующим образом формируется вкусом продукции — целых 80 процентов жителей Эстонии при покупке выбирают кетчуп именно по вкусу.

По словам Вийлола, кетчуп Felix не содержит консервантов, а благодаря новой технологии, в классическом томатном кетчупе, в отличие от большинства конкурентов, не используется крахмал. ”В состав самого потребляемого кетчупа в Эстонии помимо томатной пасты входят лишь приправы, немного уксуса и сахара для балансировки вкуса”, — пояснил Вийлол.

”При производстве кетчупов Felix используется томатное пюре, изготовленное из томатов, выращенных в лучших регионах Средиземного моря и Калифорнии”, — добавил Вийлол, по словам которого самая современная технология производства кетчупа и качественная томатная паста обеспечивают томатному кетчупу наиболее свежий и стабильный вкус на протяжении всего срока годности продукта.

”Будучи лидером и новатором на рынке кетчупа, мы предлагаем потребители максимально широкий выбор вкуса и при этом поддерживаем стремление людей к более здоровому образу жизни, следя в сериях своей продукции за балансом вкуса и пользы”, — прокомментировал Вийлол популярность кетчупов Felix.

Именно исходя из тенденций здорового образа жизни компания Felix поставила на рынок кетчуп, содержание соли и сахара в котором снижено более чем на 30 процентов, а также — кетчуп, изготовленный из экологических томатов.

Также, при производстве тары для кетчупов Felix теперь используется на пять процентов меньше пластика, чем при производстве бутылок старого образца, что снижает экологический след производства упаковки.

Помимо классического томатного кетчупа в серию кетчупов Felix входят острый кетчуп, кетчуп со сниженным содержанием соли и сахара, кетчупы с различными добавками и экологический кетчуп из органических томатов. В марте этого года в ассортимент кетчупов Felix был добавлен новый кетчуп с черным перцем, изготовленный исходя из вкусовых предпочтений молодежи.