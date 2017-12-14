Жилищное пособие получили 356 многодетных семей

Жилищное пособие KredEx в нынешнем году получили 356 малообеспеченных семей, воспитывающих троих и более детей, в общей сложности в этих семьях растет 1261 ребенок. В совокупности в нынешнем году на пособия было выделено 3,2 миллиона евро.

Максимальная ставка пособия составляет 8 000 евро, при этом при повторном получении пособия — 5 000 евро. В этом году средняя сумма пособия на семью составила 7 352 евро. Семьям, жилищные условия которых нуждаются в существенном улучшении, по предложению оценочной комиссии возможно выделить пособие и в более крупной сумме. В нынешнем году таких пособий было 9, наибольшие из которых достигли 14 000 евро. Больше всего получателей пособий проживает в Ида-Вирумаа (57), Харьюмаа (51) и Вырумаа (35).

”Цель этого правительства — работать во имя более сильной, равноправной и заботливой Эстонии. Кроме того, экономический рост должен быть ощутим для всех жителей Эстонии. Этой цели служит как учрежденное в этом году пособие многодетным семьям в сумме 500 евро, так и вышеупомянутое жилищное пособие”, — сказала министр предпринимательства и инфотехнологии Урве Пало.

В 2016 году в получающих пособие семьях средний налогооблагаемый доход на одного члена домохозяйства составил 147,90 евро в месяц. Было также 13 семей, чей налогооблагаемый доход на одного члена домохозяйства в 2016 году составил 0 евро. В самых многодетных семьях растет 7 детей, в 13 семьях, получавших пособие, растет 6 детей. Среди получивших пособие семей в 31 было пятеро детей, в 80 — четверо и в 229 — трое детей.

По словам руководителя подразделения жилья и энергоэффективности KredEx Трийн Рейнсалу, при помощи пособия возможно существенно модернизировать свои жилищные условия и в определенных случаях превратить в жилье даже непригодные для проживания площади. ”Начиная с 2008 года при помощи жилищного пособия многодетным семьям улучшились жилищные условия практически 10 000 детей. В нынешнем году 9 семьям мы выделили также дополнительные пособия, поскольку в их домах отсутствовали самые элементарные жилищные условия. Работы, выполненные за счет пособия, позволяют повысить качество жизни семей и значительно улучшить среду, в которой растут дети”, — сказала Рейнсалу.

Больше всего пособий (в 226 случаях) выдается на реновацию жилья. 120 семей получили пособие на приобретение жилья, а 10 семей — как на приобретение, так и на реновацию.

Это безвозвратное государственное пособие, предназначенное для улучшения и модернизации жилищных условий для малообеспеченных многодетных семей. Ходатайствовать о пособии могут семьи, в которых воспитывается не менее троих детей в возрасте до 19 лет и в которых доход на одного члена домохозяйства за последний год составил до 355 евро в месяц.

Состояние жилья ходатайствующих оценивала комиссия, в состав которой входили представители KredEx, Министерства экономики и коммуникаций, Министерства социальных дел и Союза многодетных семей Эстонии.