Жилье в Таллинне подорожало за год на 6%

Всего в Таллинне в октябре было совершено 937 сделок на общую сумму 103,2 млн евро, в то время как за тот же период прошлого года с квартирами совершили 863 сделки на сумму 84,8 млн евро, пишет rus.err.ee. В сентябре в Таллинне было совершено 764 сделок с квартирами на сумму 80,8 млн евро.

В Эстонии за пределами Таллинна средняя цена квадратного метра квартиры в октябре поднялась в годовом сравнении на 3,1% до 774 евро, а по сравнению с сентябрем на 2,3%.

Всего в октябрем за пределами Таллинна совершили 1264 сделки на сумму 59,1 млн евро, а за тот же период прошлого года было совершено 1131 сделок на сумму 51,3 млн евро.