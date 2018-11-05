05.11.2018, 22:00

Жилье в Таллинне подорожало за год на 6%

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rus.delfi.ee
EST
Delfi EV96 stuudio ettevalmistus
Foto: Martin Dremljuga

По данным Земельного департамента, цена квадратного метра в Таллинне за год выросла на 6% до 1874 евро, а в октябре по сравнению с сентябрем цена выросла на 2,6%.

Всего в Таллинне в октябре было совершено 937 сделок на общую сумму 103,2 млн евро, в то время как за тот же период прошлого года с квартирами совершили 863 сделки на сумму 84,8 млн евро, пишет rus.err.ee. В сентябре в Таллинне было совершено 764 сделок с квартирами на сумму 80,8 млн евро.

В Эстонии за пределами Таллинна средняя цена квадратного метра квартиры в октябре поднялась в годовом сравнении на 3,1% до 774 евро, а по сравнению с сентябрем на 2,3%.

Всего в октябрем за пределами Таллинна совершили 1264 сделки на сумму 59,1 млн евро, а за тот же период прошлого года было совершено 1131 сделок на сумму 51,3 млн евро.

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