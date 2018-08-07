Жесткая конкуренция среди продавцов топлива перекинулась и на продовольственную сферу

На эстонском рынке действует четыре топливных гиганта: Olerex, Alexela, Circle K и Neste.

По словам главы Alexela Марии Хелблинг, конкуренция в области предлагаемых продавцами топлива дополнительных услуг растет, поскольку клиенты хотят сэкономить время и получить несколько различных услуг в одном месте.

Глава Circle K Eesti Кай Реало говорит, что продовольственная услуга сильно модифицировало их бизнес. Что касается самого топлива, то весь процесс настолько контролируется технологиями, что обслуживающие клиентов с этим совсем не соприкасаются и уделяют внимание другим вещам.

Руководитель по маркетингу и коммуникации Neste Ристо Сюллусте отмечают, что фирме не обязательно самой заниматься дополнительными услугами и можно прибегнуть к перекрестному маркетингу. Глава R-kiosk, партнера Neste в сфере питания, Тийа Ильвес говорит, что жители Эстонии покупают все больше готовой еды и все больше внимания уделяют качеству продуктов.

Насколько выгодна продажа еды для заправок, говорить пока трудно. По словам Реало, цифры оборота в этом смысле не показательны и значение имеет лишь реальная прибыль. Поскольку экономический год в Circle K не совпадает с календарным, точных цифр пока нет. Глядя на отчеты других продавцов, можно сказать, что Olerex в прошлом году увеличил как оборот, так и прибыль, Alexela Oil — прибыль, а Neste в Эстонии отступила по обеим параметрам.

Несмотря на отсутствие свежих цифр, Реало отмечает, что ”львиную долю бизнеса, кроме топлива, составляет еда, кофе и автомойка”.