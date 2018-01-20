Жертва трансграничной торговли: магазин A ja O в Выру вынужден закрыться

Рост акцизов и рост трансграничной торговли вынудили магазин A ja O в старом городе Выру закрыться со следующей недели, пишет Lõunaleht.

По словам руководства сети, магазин A ja O в старом городе Выру был в минусе уже на протяжении пары лет. Большую долю дохода магазина приносил алкоголь, чья цена выросла вместе с акцизами.