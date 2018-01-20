20.01.2018, 17:50
Жертва трансграничной торговли: магазин A ja O в Выру вынужден закрыться
Рост акцизов и рост трансграничной торговли вынудили магазин A ja O в старом городе Выру закрыться со следующей недели, пишет Lõunaleht.
По словам руководства сети, магазин A ja O в старом городе Выру был в минусе уже на протяжении пары лет. Большую долю дохода магазина приносил алкоголь, чья цена выросла вместе с акцизами.
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