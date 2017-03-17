Женщина требует от города компенсацию за лопнувшую при наезде на выбоину шину

Мануэла Мяги, которая на своем автомобиле наехала на выбоину в дороге и повредила в результате этого шину, обратилась в мэрию Курессааре с требованием о возмещения нанесенного ей ущерба.

Случай произошел 12 марта в 20:30 на улице Таллинна в Курессааре, пишет Meie Maa.

”В темноте было невозможно заметить в дороге выбоину, которая и привела к разрыву шины. Сначала мы подумали, что она просто спустилась, но выяснилось, что выбоина привела к окончательному ее разрушению, и ремонту она не подлежит”, — написала женщина в своем обращении в управу и добавила, что, согласно ценовому предложению от автомастерской, смена покрышки обойдется примерно в 100 евро плюс стоимость самой работы.

По словам пресс-секретаря мэрии Курессааре Кристины Марипуу, работы по реконструкции дороги на данном участке начнутся уже на следующей неделе.