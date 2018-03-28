Женщина купила подержанное авто. Через две недели покупка превратилась в рухлядь

Клиентка приобрела подержанный автомобиль и утверждает, что от нее сознательно скрыли недостатки. По словам продавца, клиентка — эмоциональна, с ней не удалось плодотворно поговорить, также она начала ремонт самостоятельно, пишет Kasulik.

В конце февраля Илона приобрела на стоянке принадлежащей Autodeost24 OÜ, подержанный Toyota RAV4. ”Нам позволили сделать кружок по площадке, но не на дороге”, — поведала Илона. ”Поскольку мы впервые покупали на автостоянке и, погугля, не нашли ни одного негативного отзыва, заключили сделку. Муж посоветовал самой съездить на машине в Департамент шоссейных дорог, но продавец на это особо не соглашался, и тогда отправились переоформлять автомобиль”.

По словам женщины, уже на дороге ее супруг обнаружил, что не работает спидометр. ”Позвонил сразу же на стоянку и сообщил им о проблеме, но там посоветовали лишь поменять спидометр”, — поведала автор письма.

Также Илона указала еще на несколько технических недочетов, о которых они каждый раз сообщали Autodeost24, но, по ее словам, фирма не проявляла интереса к решению проблем.

Покупательница пожелала вернуть покупку в течение двух недель, но ей сообщили, что недочеты — малы, и возврат автомобиля окажется затратнее.

Продавец: покупательница эмоциональна

По словам члена правления Autodeost24 Никиты Гуцало, у всех их клиентов имеется возможность перед покупкой провести осмотр автомобиля в мастерской или в техосмотре, которые они выберут самостоятельно, а также совершить пробную поездку как на парковке, так и за ее пределами.

”Когда же клиентка оповестила нас, что в моторе имеется какая-то проблема, попросили ее позволить проверить это в представительстве или в ремонтной мастерской”, — сообщил Гуцало. ”Мы попробовали скоординировать: как это сделать наиболее разумно, но клиентка была эмоциональна, с ней было трудно беседовать”.

По словам мужчины, покупательница не смогла толком объяснить, какая именно проблема с ее автомобилем. ”Так, она сама начала ремонт машины в выбранной ею автомастерской, с нами это обговорено не было. После этого клиент вновь позвонила и сообщила, что машина снова сломалась. Только потом мы получили выдержку из представительства Toyota”, — добавил Гуцало.

Также, по его словам, данному автомобилю — 13 лет, и потому не стоит ожидать, что он новый. ”Мы всегда пытаемся помочь нашим клиентам”, — сказал Гуцало.

Также мужчина отправил фотографию условий, с которыми, как утверждается, клиентка была согласна при покупке.