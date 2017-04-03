Железный партнер предлагает заработать

Кампания начнётся в понедельник, 3 апреля, и продлится 2 месяца, до 31 мая 2017 года.

С наступлением теплых дней предприятие Refonda вновь начинает традиционную кампанию по сбору металлолома и предлагает всем желающим заработать на ненужном металлическом хламе.

Как всегда, после долгой зимы все мы стараемся освободиться от ненужных вещей, чтобы не тащить за собой в лето лишних грузов. Металлолом как раз и является таким грузом, занимающим массу места в сарае, гараже или на даче. А ведь старые металлические ванны, чугунные радиаторы, металлоконструкции, бытовой (стиральные машины, холодильники, газовые плиты) и металлосодержащий мусор могут стать источником неплохой прибыли.

Кампания начинается в понедельник, 3 апреля, и продлится 2 месяца, до 31 мая 2017 года. Девиз кампании в этом году: ”Металл на сдачу — деньги в придачу!”

В ходе кампании на всех девяти пунктах приема металлолома Refonda за каждую сданную тонну металлолома можно будет получить больше денег, чем обычно.

Для этого нужно всего лишь не забыть перед расчётом за сданный металлолом покрутить уже известное по предыдущим кампаниям колесо фортуны, установленное на всех площадках Refonda, и получить за каждую тонну лома прибавку к обычной цене. А уже фортуна сама определит, будут это дополнительные 5, 10, 15 или даже (для самых удачливых!) 30 евро.

Прекрасная возможность освободить закрома от металлического хлама, да ещё и заработать на этом!

Но и это еще не все. Каждый участник кампании автоматически становится также и участником розыгрыша главного приза — карточки на приобретение 1000 литров топлива для автомобиля.

Воспользуйтесь отличным шансом сделать полезное дело и получить за старый ненужный металл хорошие деньги! А если очень повезёт, то и 1000 литров автомобильного топлива в придачу!

Refonda — это всегда лучшие цены и отличный сервис!

Пункты приема металла Refonda находятся в Таллинне (две площадки), Тарту, Нарве, Раквере, Пярну, Тюри, Кохтла-Ярве и Выру.

Узнать все подробности о кампании, пунктах приёма, цене металлолома или заказать транспорт для крупногабаритного лома можно по бесплатному справочному телефону 1817 фирмы Refonda или на домашней странице www.refonda.ee.

Refonda — это основанное на эстонском капитале предприятие, входящее в состав концерна BLRT GRUPP AS. Главные виды деятельности концерна — судостроение, судоремонт, изготовление металлоконструкций, машиностроение, переработка металлолома, транспортные перевозки, портовые услуги и стивидорная деятельность.

В концерн входят 65 дочерних предприятий из Эстонии, Латвии, Литвы, Украины, России, Финляндии и Норвегии. BLRT GRUPP AS обеспечивает работой более четырех тысяч человек.