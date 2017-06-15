Желающим попасть на Иванову ночь на остров может не хватить билетов

Уже в этот вторник э-билеты на маршрут Виртсу-Куйвасту были распроданы на 22 июня на период с 10:50 до 23:00. Все же были доступны билеты на 23.июня на ранние утренние отправления и на время после 15:50, пишет Meie Maa.

А вот в обратном направление с острова Муху на материк 25 будет попасть сложно: на рейсы в период с 9:40 по 23:00 больше нет автомобильных мест, хотя билеты на пассажирские места все еще доступны. С автомобилем можно попасть на борт либо в период с 7:20 до 9:05, либо на последний рейс в 23:45.

TS Laevad готово назначить дополнительные рейсы, но все зависит от того, закажет ли их государство.