"Ждите Rail Baltic": правительство не даст денег на ремонт пярнуской железной дороги

Пярнуская железная дорога выпала из числа приоритетов, и теперь пярнусцы должны ждать рождения Rail Baltic.

Из утвержденной вчера правительством программы инвестиций в инфраструктуру на общую сумму в 135 млн евро 8 млн получил первый этап хаапсалуской железной дороги, то есть отрезок Рийзипере-Турба. А раньше также входившая в число приоритетных объектов железная дорога Лелле-Пярну осталась без инвестиции, пишет Ärileht.

"В правительственной коалиции нужно идти на компромиссы, и я не скрываю, что на столе по моему предложению была и реконструкция линии Лелле-Пярну, которую, к сожалению, партнеры по коалиции не поддержали, — сказала министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон. — В ближайшие годы начнется строительство Rail Baltic, которая позднее могла бы заменить этот отрезок, а до тех пор следует искать другие альтернативы".

Симсон обратила внимание на то, что в то же время из программы инвестируют дополнительные 44 млн евро в строительство проходящей через Пярну Via Baltica. Также получит деньги пярнуский аэропорт.

Желание руководителей самоуправлений

"Выбранные объекты — результат совместных переговоров коалиции, — отметила Симсон. — Напоминаю, что строительство железнодорожного отрезка Рийзипере-Турба и отказ от реновации железнодорожного отрезка Лелле-Пярну в ожидании Rail Baltic были желанием руководителей местных самоуправлений".

Симсон сослалась на письмо старейшины Пярнумаа Калева Кальюсте, мэра Пярну Ромека Козенкраниуса и руководителя союза самоуправлений Лаури Луура прошлой весной, в котором просили инвестировать уходящие на реконструкцию железнодорожного отрезка деньги в аэропорт.

Аэропорт также дешевле: по оценке шведской службы авиасообщения, его реконструкция стоит 13 млн евро. На реновацию железнодорожного отрезка Пярну-Лелле ушло бы 17 млн евро. Частное предприятие Edelaraudtee было бы готово самостоятельно оплатить ремонт железной дороги, если получит взамен договор на 10 лет.

По словам Симсон, судьба отрезка Лелле-Пярну окончательно не решена. "Министерству еще предстоит принятие решения в отношении линии Лелле-Пярну, где обязательно следует учесть и мнение уездного старейшины и мэра, которые сказали, что линия не является самой необходимой".

Edelaraudtee с конца 2015 года ждала решения относительно ремонта железной дороги Пярну-Лелле. Для замены щебня, шпал и рельсов понадобилось бы 17 млн евро. Вчера выяснилось, что денег не дадут.

Нерадужное будущее

Руководитель Edelaraudtee Infrastruktuuri AS Райн Каарьяс видит будущее в нерадужных тонах. "Разумной была бы поддержка ремонта железной дороги, потому что строительство подобных Rail Baltic больших объектов как правило оказывается дороже и дольше, чем планировали. Она будет готова к 2030 году или позже, и так долго пярнуская железная дорога в нынешнем виде не выдержит", — сказал он.

Пярнуская железная дорога настолько амортизирована, что нынешнюю скорость в 80 км/ч через пару лет придется уменьшить. "Мы подсчитали, что до 2018 года справимся. Если скорость падает ниже 60 км/ч, то железная дорога — убыточный проект", — сказал Каарьяс.

У Edelaraudtee все-таки есть запасной план. "Обычно самофинансирование в таких проектах где-то 15%, но мы согласны подставить плечо и сами оплатить эти 17 млн. Но только в случае, если государство согласно заключить с нами договор на обслуживание пассажирских перевозок на 10 лет", — сказала Каарьяс.

В случае, если государство не заключит договор и железная дорога Пярну-Лелле через несколько лет станет непригодной к использованию, по оценке Каарьяса, Пярну приблизительно на 10 лет останется без железнодорожного сообщения .