Жаркое лето заставило немецких пивоваров взывать о помощи

Проблема возврата тары особенно остро стоит для небольших региональных и семейных пивоварен, таких, как Fiege. Ее представитель сообщил DW, что, хотя компания обычно продает от 100 000 до 120 000 бутылок в день, нынешним летом этот показатель составляет от 150 000 до 160 000 бутылок. Далеко не только одна Fiege столкнулась с нехваткой тары.

Она характерна для всей отрасли, пояснили в интервью агентству эксперты-пивовары. Объединение немецких пивоваров также признает, что дефицит тары "особенно ярко проявился" этим летом. Усугубляет ситуацию особенности розлива бутылочного пива в Германии, который сам по себе является наукой.

2 миллиарда бутылок в обращении — и самой разной формы

В ФРГ с ее населением почти в 83 миллиона человек в обращении находятся около двух миллиардов пивных бутылок, каждая из которых в среднем используется 36 раз. Этого может показаться достаточно для удовлетворения спроса, но дело в том, что на разных заводах пиво разливают в разные бутылки.

Они в Германии могут быть самой необычной формы — от "пузатых крепышей", до бутылок с необычно длинным горлышком. Некоторые пивоварни дополнительно персонализируют свою тару — так, чтобы на стекле можно было прочесть название производителя. Есть поллитровые бутылки стандарта "Евро" и "Северный Рейн-Вестфалия" — в честь самой густонаселенной федеральной земли, где кстати, и находится Fiege.

Эта пивоварня использует бутылку, фарфоровая пробка которой открывается с помощью проволочных зажимов, издавая характерный звук, так нравящийся многим настоящим любителям пива. Естественно, такая бутылка стоит дороже, и использовать ее можно только 30 раз. В отличие от США и Великобритании, где широкой популярностью пользуется баночное пиво, немцы отдают предпочтению пенному напитку из бутылок — из-за большей экологичности и эффектности этой тары, независимо от того, так ли это на самом деле. В Германии говорят — или пить пиво из бутылки, или вообще никакое.

Но пивоварни не могут просто пойти навстречу "бутылочникам" и заказать новую стеклянную тару. Она производится сезонно, указывает представитель Fiege, и такие заказы должны быть размещены за год, а пивоваренные заводы, разумеется, не могут предсказать, какая погода и, следовательно, потребление пива, будут следующим летом.

Помощь немецким пивоварам "уже в пути"

Хотя проблема с возвратом пивных бутылок во весь рост встала именно нынешним летом, возникает она в Германии отнюдь не впервые. Например, летом 2012 года знаменитая мюнхенская пивоварня Hofbräu продавала свое бутылочное пиво только тем, кто возвращал пустую стеклянную тару.

Чем меньше пивоварня, тем острее может быть эта проблема. Некоторые производители вообще не взимают депозит за бутылки, потому что у них нет возможности хранить пустую тару после ее возврата. Вместо этого клиентам предлагается выбрасывать бутылки в специальные контейнеры (в Германии мусор давно разделяют) или относить обратно в те магазины, где они были куплены.

Крупные производители пива, такие, как Warsteiner и Beck's, имеют рычаги влияния и возможности, чтобы избежать проблем с нехваткой бутылок. Но Fiege — средняя по размеру пивоварня и потому вынуждена проявлять изобретательность в сложившейся ситуации.