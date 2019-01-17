Земледелец из Тарту: производить электричество из солнца намного более выгодно, чем возделывать зерновые

"Производить электричество из солнца намного более выгодно, чем возделывать зерновые”, — говорит земледелец из Тарту Мадис Аяотс, который при помощи пособия от Департамента регистров сельского хозяйства и информации (PRIA)в конце декабря запустил парк площадью в одни гектар.

”Если бы мы получили пособия от PRIA, то не стали бы делать. Думаю, что за свою деньги не окупилось бы”, — рассуждает мужчина.

Прошлой осенью PRIA предоставил возможность ходатайствовать о пособии на внесение разнообразия в сельскую жизнь, и поступило 80 ходатайств, связанных с установкой солнечных панелей. В начале января 41 из них было удовлетворено. Общая сумма пособий составила 2,7 млн евро.