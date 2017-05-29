Здание на месте Золитудской трагедии выставлено на продажу за 3,2 млн евро

Общество "Zolitūde 21.11." полагает, что продажа многоквартирного дома, который находится на месте Золитудской трагедии — на ул. Приедайнес в Риге — организована для того, чтобы продающая его компания могла уклониться от уплаты компенсаций пострадавшим в трагедии. Об этом пишет газета Latvijas avīze.

На данный момент идет поиск покупателя, который готов развивать здание как жилое. Стоимость — 3,2 млн. евро, свидетельствует оценка ООО Eiroeksperts. В свою очередь, рыночная стоимость здания может составлять 4,6 млн. евро.

Местные жители и родственники пострадавших в трагедии уже выражали свое мнение — они считают, что дом нужно снести, а на его месте разбить мемориальный сквер.

На данный момент пострадавшие не получают компенсации от компании Homburg Zolitude, которая занимается развитием проекта. Поэтому в земельной книге есть замечания от многих лиц — как пожарных, так и родственников погибших — с просьбами обеспечить право на залог в гражданских исках к Homburg Zolitude.

"При смене владельцев здания эти отметки для новых хозяев уже не были бы актуальны. Homburg Zolitude объявила бы себя банкротом и таким образом избежала бы необходимости выплачивать компенсациии пострадавшим", — пояснила Latvijas avīze представитель общества Zolitūde 21.11 Регина Лочмеле-Лунева.