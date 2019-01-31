Заявки в программу дружественного к семье работодателя принимаются до 4 февраля

В этом году присоединиться к программе смогут около 30 работодателей, которые будут отобраны из числа тех организаций, которые подадут заявки. Список работодателей, которые попадут в программу, будет обнародован в начале марта этого года.
Программа финансируется из средств Европейского социального фонда, модель дружественного к семье работодателя внедряет консультационное предприятие Civitta Eesti AS.
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Начиная с 2017 года Министерство социальных дел выдает знак дружественного к семье работодателя, идея которого – изменить общественное мнение, чтобы оно стало более дружелюбным к семье, повысить конкурентоспособность при помощи найма работников и повысить чувство защищенности работников. Результаты конкурса позволят отметить тех работодателей, которые ценят благоприятную среду и считаются с семейной жизнью работников.
Программа дружественного к семье работодателя длится от полутора до двух с половиной лет, в зависимости от того, насколько изначально работодатель дружественен к семье. В ходе программы работодателей просят анализировать и тщательно обдумывать свои шаги, тем временем предлагая им консультирование и курсы. Кроме руководителей в процессе также участвуют работники.
Согласно исследованиям, дружественные к семье работодатели куда более конкурентоспособны. А особенно заметен положительный эффект от совмещения трудовой и семейной жизни тем работодателям, которые нуждаются в рабочей силе со специфическими навыками. В качестве положительного влияния приводится сокращение числа дней, проведенных на больничном, более низкий уровень стресса у работников и улучшение имиджа работодателя.
На сегодняшний день знака дружественного к семье работодателя были удостоены 13 работодателей. 62 работодателя получили первоначальные знаки дружественного к семье работодателя. Это означает, что они еще продолжат участие в программе и будут и дальше развивать меры по улучшению рабочей среды.