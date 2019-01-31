31.01.2019, 09:50

Заявки в программу дружественного к семье работодателя принимаются до 4 февраля


rus.delfi.ee
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Raamatupidaja
RaamatupidajaFoto: Hendrik Osula

У работодателей есть возможность подать заявки в программу дружественного к семье работодателя до 4 февраля. Участвовать в программе могут работодатели из частного, государственного и третьего секторов, которые хотят улучшить корпоративную культуру и сделать рабочую среду более дружественной к семье. Список работодателей, которые попадут в программу, станет известен в начале марта, сообщает Министерство социальных дел.

«Согласно данным недавно проведенного исследования CVKeskus.ee и Агентства информации о зарплатах рынка труда, до 75% работников открыты для новых предложений о работе. Это означает, что работодатели должны еще больше стараться предлагать работникам дружелюбную, защищенную и гибкую рабочую среду помимо достойной заработной платы. Во многих организациях, говоря о совмещении рабочей и семейной жизни, непроизвольно думают о работниках с маленькими детьми, однако эта тема может быть важна и для остальных работников, например, для работника, который заботится о пожилом человеке, или для студента, который совмещает учебу с работой», – сказала министр социальной защиты Кайа Ива.

Опыт участников дружественной к семье программы показывает, что их работодатели более конкурентоспособны и лояльны.

По словам министра, многие предприятия уже заинтересованы в присоединении к программе. «Работодатели, которые пока сомневаются, еще успеют в ближайшие дни заполнить анкету», – добавила Кайа Ива.

Участвовать в программе могут работодатели из частного, государственного и третьего секторов, которые хотят улучшить корпоративную культуру и сделать рабочую среду более дружественной к семье.

Для участия в программе достаточно, чтобы у работодателя было желание внедрять дружественную к семье корпоративную культуру, прежнее внедрение дружественных к семье мер не обязательно.

В этом году присоединиться к программе смогут около 30 работодателей, которые будут отобраны из числа тех организаций, которые подадут заявки. Список работодателей, которые попадут в программу, будет обнародован в начале марта этого года.

Программа финансируется из средств Европейского социального фонда, модель дружественного к семье работодателя внедряет консультационное предприятие Civitta Eesti AS.

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Начиная с 2017 года Министерство социальных дел выдает знак дружественного к семье работодателя, идея которого – изменить общественное мнение, чтобы оно стало более дружелюбным к семье, повысить конкурентоспособность при помощи найма работников и повысить чувство защищенности работников. Результаты конкурса позволят отметить тех работодателей, которые ценят благоприятную среду и считаются с семейной жизнью работников.

Программа дружественного к семье работодателя длится от полутора до двух с половиной лет, в зависимости от того, насколько изначально работодатель дружественен к семье. В ходе программы работодателей просят анализировать и тщательно обдумывать свои шаги, тем временем предлагая им консультирование и курсы. Кроме руководителей в процессе также участвуют работники.

Согласно исследованиям, дружественные к семье работодатели куда более конкурентоспособны. А особенно заметен положительный эффект от совмещения трудовой и семейной жизни тем работодателям, которые нуждаются в рабочей силе со специфическими навыками. В качестве положительного влияния приводится сокращение числа дней, проведенных на больничном, более низкий уровень стресса у работников и улучшение имиджа работодателя.

На сегодняшний день знака дружественного к семье работодателя были удостоены 13 работодателей. 62 работодателя получили первоначальные знаки дружественного к семье работодателя. Это означает, что они еще продолжат участие в программе и будут и дальше развивать меры по улучшению рабочей среды.

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