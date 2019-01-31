Заявки в программу дружественного к семье работодателя принимаются до 4 февраля

«Согласно данным недавно проведенного исследования CVKeskus.ee и Агентства информации о зарплатах рынка труда, до 75% работников открыты для новых предложений о работе. Это означает, что работодатели должны еще больше стараться предлагать работникам дружелюбную, защищенную и гибкую рабочую среду помимо достойной заработной платы. Во многих организациях, говоря о совмещении рабочей и семейной жизни, непроизвольно думают о работниках с маленькими детьми, однако эта тема может быть важна и для остальных работников, например, для работника, который заботится о пожилом человеке, или для студента, который совмещает учебу с работой», – сказала министр социальной защиты Кайа Ива.

Опыт участников дружественной к семье программы показывает, что их работодатели более конкурентоспособны и лояльны.

По словам министра, многие предприятия уже заинтересованы в присоединении к программе. «Работодатели, которые пока сомневаются, еще успеют в ближайшие дни заполнить анкету», – добавила Кайа Ива.

Участвовать в программе могут работодатели из частного, государственного и третьего секторов, которые хотят улучшить корпоративную культуру и сделать рабочую среду более дружественной к семье.

Для участия в программе достаточно, чтобы у работодателя было желание внедрять дружественную к семье корпоративную культуру, прежнее внедрение дружественных к семье мер не обязательно.