Заявки претендентов на участие в показе мод ERKI принимаются еще четыре недели

Главной идеей показа мод ERKI 2019 года — ”Снова вместе”. Прошлой осенью новое здание художественной академии вновь объединило учащихся в единую семью, что и стало центром внимания команды ERKI. Несмотря на то, что одна крыша объединила факультеты академии художеств (EKA) снова лишь спустя много лет, показ ERKI ежегодно был местом встречи и сотрудничества студентов. Организация сегодняшнего, 32ого ERKI, как и принято, полностью в руках студентов академии.

Традиция показов, родившихся в 1982 году, на сегодняшний день выросла в актуальное большое мероприятие, но главная идея ERKI осталась той же — предложить молодым амбициозным дизайнерам возможность представить свое творчество. Со сцены ERKI начинали свой звёздный путь Лилли Яхило, Кристель Куслапуу и Катрин Аасмаа. Также Ты, одарённый модельер, можешь быть следующим!

Эскизы созданных коллекций принимаются до 11 марта 17:00. Работы должны быть предъявлены вахтеру Эстонской художественной академии или отправлены по почте на тот же адрес Пыхья пуйестеэ, 7.

Ознакомься с регламентом и дополнительной информацией здесь: https://erki.artun.ee/2019-konkurss/