Завтра откроется обновленный рынок у Балтийского вокзала

Завтра, в 14:00, откроется обновленный рынок у Балтийского вокзала (предприятие Balti Jaama Turg). На церемонии торжественного открытия выступят Таня Михайлова-Саар и группа ”Kõrsikud”, а также многие торговцы будут весь день предлагать сюрпризы и специальные цены по случаю открытия.

Новый рынок строился полтора года, и крупнейшими объектами, привлекающими покупателей, несомненно станут мясомолочный зал площадью 1000 м2 и рыбный зал площадью 400 м2, где основной акцент будет сделан на отечественной продукции. Между зданиями проходит крытая галерея с овощными прилавками, где круглый год будут продаваться садово-огородные продукты: корнеплоды, овощи и фрукты.

На втором этаже рынка будет вестись торговля одеждой, старыми и антикварными вещами, а также рукодельями. На втором этаже будет находиться также показательная кухня, где профессиональные повара будут обучать всех желающих интересным рецептам и приемам, которые легко можно применить у себя дома, на кухне. Рынок будет также заниматься и развитием электронного рынка, и вскоре можно будет с удобством заказывать свежие рыночные товары и с доставкой на дом.

”Долгожданный рынок у Балтийского вокзала построен, и я очень рад пригласить всех желающих принять участие в церемонии открытия. Хотя сейчас и ведутся последние приготовления и на рынке круглые сутки что-то делается, я обещаю, что к завтрашней церемонии открытия все будет готово, и приглашаю всех посмотреть на новый рынок”, — сказал член правления компании Astri Kinnisvara Тармо Клейманн.

Предприятие Balti Jaama Turg входит в концерн Astri Grupp, и инвестиция в реновацию рынка составляет 24 миллиона евро.