Завтра начинается подача налоговых деклараций. Что надо знать?
15 февраля начинается подача налоговых деклараций. Что нужно об этом знать?
15 февраля начинается подача налоговых деклараций. Что нужно об этом знать?
Доходы за 2018 год можно декларировать Налогово-таможенному департаменту с 15 февраля по 1 апреля 2019 года, сообщается на сайте ведомства.
Физические лица — резиденты (далее — лица) представляют декларацию о доходах за предыдущий календарный год.
Физическое лицо является резидентом, если его постоянное местожительство находится в Эстонии или он пребывает в Эстонии не менее 183 дней в течение 12 последовательных месяцев. Резидентом является также государственный служащий Эстонии, пребывающий на службе за рубежом. Лицо считается резидентом со дня его прибытия в Эстонию. Физическое лицо оповещает Налогово-таможенный департамент об обстоятельствах, связанных с изменением резидентства, и заполняет форму R для определения резидентства.
Декларацию о доходах должны представлять:
* предприниматели — физические лица, которые помимо основной декларации (форма А) также представляют декларацию о доходах от предпринимательской деятельности (форма Е);
* лица, получившие доход (в т. ч. дивиденды) из-за рубежа. Декларировать следует как облагаемый, так и необлагаемый в Эстонии доход от заработной платы и дивидендов, а также тот доход, который на основании международного договора не облагается налогом в Эстонии. Это действует и в отношении пенсионеров соседних государств, проживающих постоянно в Эстонии и ставших резидентами Эстонии.
* лица, имевшие в налоговый период акции, паи, голоса или право на прибыль юридического
* лица, находящегося на территории с низкой налоговой ставкой, должны помимо основной формы декларации представить форму ММ или приложение к форме ММ, независимо от того, получило ли указанное юридическое лицо доход или нет;
* лица, чей убыток, полученный от отчуждения ценных бумаг больше прибыли, полученной от отчуждения ценных бумаг в налоговый период, и которые желают вычесть превышающую прибыль сумму убытка из полученной прибыли от отчуждения ценных бумаг в последующие годы;
* лица, которые сделали в течение налогового периода указанные в статье 172 Закона о подоходном налоге взносы на инвестиционный счёт или произвели выплаты с него.
Декларацию о доходах не должны представлять физические лица — резиденты:
* с дохода которых не надо дополнительно уплачивать подоходный налог (за исключением особых случаев);
* доход которых не превышал размера не облагаемого налогом дохода в сумме 6000 евро.
Представление декларации для получения налоговой льготы
* Если лицо не обязано представлять декларацию, но желает использовать налоговые льготы (произвело расходы на обучения, платило проценты по жилищному кредиту и т. д.), то для этого необходимо представить декларацию.
*Если физическое лицо — резидент иного государства — участника Соглашения о Европейской экономической зоне получил в 2018 году в Эстонии налогооблагаемый доход, то он может учесть налоговые льготы (в том числе и не облагаемый налогом доход) пропорционально удельному весу дохода, налогооблагаемого в Эстонии, ко всему доходу, налогооблагаемому в данный налоговый период, при следующих условиях:
- если лицо получило в Эстонии не менее 75% всего дохода, то оно может произвести все вычеты, указанные в главе 4 Закона о подоходном налоге;
- если лицо получило в Эстонии менее 75% всего дохода, то оно может использовать в качестве вычетов не облагаемый налогом доход, а в случае получения пенсии — дополнительный не облагаемый налогом доход, если лицо получает пенсионные выплаты.
Для этого лицу необходимо представить декларацию о доходах физического лица — резидента.
Передача неиспользованных налоговых льгот супругу/супруге
Физическое лицо может подать личную декларацию, а также за лицо, которое получило налогооблагаемый доход ниже 2160 евро, его супруг/супруга может вычесть дополнительный не облагаемый налогом доход, если общий налогооблагаемый доход супругов не превышает 50 400 евро в календарном году.
Супругу/супруге можно перевести сумму или её часть, превышающую налогооблагаемый доход, (проценты за жилищный кредит, расходы на обучение и дополнительный детский не облагаемый налогом доход), если на супругов в качестве имущественных отношений распространяется общность имущества.
Для передачи налоговых льгот необходимо выразить это желание в декларации о доходах. Налогово-таможенный департамент переносит неиспользованную часть автоматически в декларацию о доходах супруга/супруги. При желании супруг должен / супруга должна акцептировать неиспользованные налоговые льготы, переданные ему/ей.
Не облагаемый налогом доход с 1 января 2018
С 1 января 2018 применяется ко всем доходам единый не облагаемый налогом доход по ставке до 6000 евро в год или до 500 евро в месяц, и в связи с чем исчезает дополнительный не облагаемый налогом доход с пенсии и с компенсации по несчастному случаю на производстве.
В 2018 году:
- при годовом доходе до 14 400 евро не облагаемый налогом доход составляет 6000 евро в год,
- при увеличении годового дохода с 14 400 евро до 25 200 евро уменьшается не облагаемый налогом доход в соответствии с формулой 6000 – 6000 ÷ 10 800 × (сумма дохода – 14 400),
- при годовом доходе свыше 25 200 евро не облагаемый налогом доход равен 0.
Важные даты
15 февраля Начинается представление деклараций о доходах в e-maksuamet/e-toll.
В бюро обслуживания начинают выдавать распечатки предварительно заполненных деклараций.
26 февраля Начало возврата подоходного налога клиентам, представившим декларацию о доходах в e-maksuamet/e-toll.
19 марта Начало возврата подоходного налога клиентам, представившим декларацию о доходах в бумажном виде.
1 апреля Cрок представления деклараций о доходах.
1 июля Cрок уплаты подлежащего к доплате подоходного налога и возврата переплаченного подоходного налога.
1 октября Срок доплаты подоходного налога, а также возврата переплаченного подоходного налога, если декларируется доход от предпринимательской деятельности, прибыль, полученная от отчуждения имущества, или доходы, полученные за рубежом.
Этот срок действует и в случае нерезидента, который задекларировал вычеты в Эстонии.
Больше информации можно найти на сайте департамента.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.