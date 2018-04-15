15.04.2018, 15:43

Завтра цены за топливо в Эстонии могут сильно подскочить

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rus.delfi.ee
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Tankla
TanklaFoto: Anni Õnneleid

По словам члена правления Alexela Алана Вахта, завтра цены на бензин на автозаправках страны могут подняться до 1,359 евро, а цена на дизель до 1,289 евро.

”Но одно дело — оценочная цена, другое — реальная цена в условиях конкуренции”, — сказал он Ärileht.

По его словам, если Россия каким-либо образом ответит на события в Сирии, и если принимать во внимания геополитическое напряжение в Саудовской Аравии и Иране, то стоимость нефти может вырасти до 80 долларов. ”Если ситуация накалится очень сильно, то цена за баррель нефти может стать и трехзначной”, — отметил Вахт.

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