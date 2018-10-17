Завод Incap получил золотой знак дружелюбного к семье предприятия

В ходе мероприятия были вручены золотые, серебряные и бронзовые знаки 13 предприятиям, которые прошли в финальный отбор из 66 кандидатов, принявших участие в программе дружелюбного к семье работодателя, продлившейся 18 месяцев.

Saaremaa elektroonikatööstus Incap pälvis peresõbraliku ettevõtte kuldmärgise Foto: Incap Electronics, Incap

По словам руководителя корпорации Incap Отто Рихарда Пукка, который также возглавляет и завода на Сааремаа, полученная награда является большим признанием всей команде. А прохождение сопутствующей титулу программы по развитию помогло предприятию в решении многих вызовов, связанных с деятельностью завода.

Хотя в начале программы 82% кандидатов на получение знака находились в Харьюмаа, Incap своим примером обратил внимание на усилия региональных предприятий по улучшению организационной культуры.

”Все организации, принявшие участие в программе заслуживают признания, потому что они хотят считаться с нуждами нынешних и будущих работников и готовы вкладывать в их благополучие”. — сказала министр социальной защиты Кайя Ива.

”Отрадно видеть, что в этом году среди тех, кто отмечен знаком, есть и работодатели из-за пределов Харьюмаа — т.е. с разных регионов по всей Эстонии”.