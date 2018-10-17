Завод Incap получил золотой знак дружелюбного к семье предприятия

Сегодня в Министерстве социальных дел прошел торжественный прием, в ходе которого министр социальной защиты Кайя Ива вручила сааремааскому предприятию по изготовлению электроники Incap золотой знак дружелюбного к семье работодателя.
В ходе мероприятия были вручены золотые, серебряные и бронзовые знаки 13 предприятиям, которые прошли в финальный отбор из 66 кандидатов, принявших участие в программе дружелюбного к семье работодателя, продлившейся 18 месяцев.
По словам руководителя корпорации Incap Отто Рихарда Пукка, который также возглавляет и завода на Сааремаа, полученная награда является большим признанием всей команде. А прохождение сопутствующей титулу программы по развитию помогло предприятию в решении многих вызовов, связанных с деятельностью завода.
Хотя в начале программы 82% кандидатов на получение знака находились в Харьюмаа, Incap своим примером обратил внимание на усилия региональных предприятий по улучшению организационной культуры.
”Все организации, принявшие участие в программе заслуживают признания, потому что они хотят считаться с нуждами нынешних и будущих работников и готовы вкладывать в их благополучие”. — сказала министр социальной защиты Кайя Ива.
”Отрадно видеть, что в этом году среди тех, кто отмечен знаком, есть и работодатели из-за пределов Харьюмаа — т.е. с разных регионов по всей Эстонии”.
По словам руководителя Incap, целью предприятия в этой программе было сделать Incap еще более дружелюбным для семьи и работников, и в условиях плотной конкуренции на Сааремаа превратить вместе с работниками завод в наиболее привлекательного работодателя.
”Нас вдохновляют действовать различные вызовы — так, например, некогда нависшая тень сокращений, трудности по привлечению специалистов из Таллинна в другие регионы, а также малая гибкость в случае команды, трудящийся на линии сборки”, — рассказывает Пукк.
”Сегодня весьма отрадно признавать, что благодаря программе дружелюбного к семье работодателя мы смогли в Incap многое сделать — начиная от создания гибких условий до вовлечения семей работников — и теперь мы ясно видим влияние этих перемен”.
Весной 2017 года Министерство социальных дел призвало предприятия претендовать на титул дружелюбного к семье работодателя с прохождением соответствующей программы. Для получения знака работодатели должны были пройти длившуюся 18 месяцев программу развития, в ходе которой предприятиям давали оценку и консультировали их с целью создания дружелюбных к семье условий.
Получивший золотой знак от Министерства социальных дел предприятие Incap — это международный производитель электронных устройств, заводы которого располагаются в Курессааре и Индии, и предлагающий произведенные с помощью новейших технологий качественные решения в сфере электронных устройств клиентам по всему миру. В международной команде отмеченного золотым знаком завода Incap на Сааремаа сегодня трудятся более 70 человек.