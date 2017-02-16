Зависит ли скорость возврата налога от того, как быстро вы подали декларацию?

Официально подача налоговых деклараций началась 15 февраля, однако наиболее нетерпеливые смогли подать декларацию через электронный департамент еще во вторник поздно вечером, пишет Eesti Päevaleht.

Каждый год огромное количество народа спешит подать декларацию как можно скорее. По данным Налогово-таможенного департамента, в прошлом году в первый день — 15 февраля — свой доход задекларировали 181 000 человек, то есть треть всех подавших декларацию. Департамент советует всем запастись терпением и по возможности подать декларацию спустя несколько дней после запуска системы.

”Срок возврата подоходного налога не зависит от того, в каком порядке поступают к нам декларации в первые дни. С точки зрения получения возврата нет разницы, подали вы декларацию в первые часы или на второй или третий день”, — заверил руководитель службы по связям с общественностью департамента Райнер Лауритс.

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По его словам, очередность является автоматической и не зависит от первой буквы фамилии или времени подачи декларации. Скорость возврата подоходного налога зависит, в основном, от того, все ли в порядке с декларацией: прошла ли она, была ли подтверждена и оформлена к возврату.

Тем, кто подаст декларацию после 28 февраля, когда департамент уже начинает оформлять возвраты, действительно, придется немного подождать, но не существенно. По словам Лауритса, к раннему утру 15 февраля было подано около 50 000 декларацией, что на 10 000 больше, чем в то же время в прошлом году.

”По состоянию на 8:35 среды свои доходы задекларировали 74 628 человек. Только на основании этих деклараций возврату подлежит 15,5 млн евро, а к доплате — 237 780 евро”, — отметил он.

Первые платежи по возврату поступят на банковский счет подавших декларацию 28 февраля.