Завершился основной этап строительства ведущих в аэропорт трамвайных путей

Foto: Tallinna Linnatranspordi AS

Строительство проходящего под железной дорогой туннеля для трамвайных путей, ведущих в Таллиннский аэропорт, закончено, что означает завершение самого важного этапа строительства.

„До этого в Эстонии не было опыта решения и строительства двухуровневого переплетения железной дороги и трамвайных путей без остановки движения поездов. AS Merko Ehitus Eesti и KMG Inseneriehituse AS великолепно справились с задачей”, — прокомментировал председатель правления Tallinna Linnatranspordi AS Энно Тамме.

Таким образом, большая часть работ по возведению трамвайных путей к настоящему моменту уже завершена. Строительство началось в августе прошлого года и обойдется в общей сложности в 12,5 млн евро.