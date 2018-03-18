Завершено возведение крыши нового гипермаркета Rimi в конце Петербургского шоссе

Гипермаркет Rimi, возводимый на границе Таллинна, в месте пересечения Петербургского шоссе и Лагеди теэ, вызвал большой интерес среди тех, кто обычно перемещается из столицы в восточном направлении, сообщает пресс-служба Capital Mill.

В пятницу с крыши коммерческого здания, которое будет готово осенью, был торжественно спущен стропильный венок.

Таави Кийск, менеджер по строительной деятельности компании Capital Mill, разрабатывающей коммерческую недвижимость по адресу Петербургское шоссе, 98, выразил на праздновании остропилки дома удовлетворенность тем, что будущие клиенты уже в настоящее время проявляют интерес к гипермаркету Rimi, возводимому в перспективном месторасположении, что указывает на то, что данная разработка недвижимости заполнит существенный пробел.

”Мы строим здание в таком месте, где до сих пор отсутствовали какие-либо объекты притяжения посетителей, — сказал Кийск. — Тот факт, что возводимый гипермаркет станет последним крупным магазином и центром обслуживания, расположенным перед пограничным городом Нарва вдоль шоссе Таллинн-Нарва, говорит о многом. Ежедневно из Таллинна в восточном направлении, а также в других направлениях через кольцевую автодорогу, перемещаются десятки тысяч людей, для кого здание по адресу Петербургское шоссе, 98 станет удобным местом, где можно будет совершать свои повседневные покупки и прочие дела”.

Возле участка Петербургское шоссе, 98 пересекаются большие и важные дороги, которые обеспечивают хорошее сообщение с промышленным районом на Старо-Нарвском шоссе, с портом Мууга, Таллинской окружной автодорогой, жилым районом Ласнамяэ и шоссе Таллинн-Нарва.

Здание возводится компанией Mitt & Perlebach, и, по словам члена правления Кристьяна Митта, несмотря обусловленные холодной зимой задержки, строительство продвигается в соответствии с графиком.

”Коммерческое здание по адресу Петербургское шоссе 98 — это не только означает строительство одного дома, а также является первым шагом, направленным на создание целостной коммерческой среды на границе Таллинна, и мы рады внести свой в клад, — отметил Митт. — Строительство идет по плану и в плодотворном сотрудничестве с разработчиком”.

Менеджер по коммуникациям Rimi Катрин Батс сказала, что на данный момент из числа субарендаторов о своем положительном решении сообщила сеть аптек Benu.

”Мы также можем подтвердить, что в здании откроется магазин цветов. Кроме того, ожидаем предложений от предприятий, предлагающих разнообразные услуги и общественное питание. Месторасположение здания очень привлекательное, и совместными усилиями можно будет предложить клиентам хорошие и целостные решения”, — добавила Батс.

Закрытая площадь-нетто здания, которое будет готово в ноябре этого года, составляет 3871,5 квадратных метров, из них на 2955,5 квадратных метров клиентов будет обслуживать гипермаркет Rimi. Для субарендаторов и помещений общего пользования предусмотрено 729 квадратных метров. Помимо гипермаркета Rimi, торгующего продовольственными и хозяйственными товарами, в новом здании, помимо всего прочего, откроются аптека, магазин цветов и предприятия общественного питания.

В гипермаркете Rimi, расположенном по адресу Петербургское шоссе 98, посетителей ждет несколько иной дизайн интерьера, ориентированный на скандинавскую простоту. Интерьер магазина станет просторнее, проще и современнее. С целью сведения к минимуму экологического следа, в этом и других гипермаркетах Rimi применяется наиболее современная и экологически безопасная техника, начиная с холодильников и заканчивая потолочными светильниками.

Архитектором коммерческого здания по адресу Петербургское шоссе 98 является Иво Ребане из бюро Guru Projekt OÜ, а генеральным подрядчиком строительства здания — компания Mitt & Perlbecah OÜ.