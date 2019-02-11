Завершено строительство здания Pipedrive стоимостью 12 млн евро

Майт Рыымуссаар, председатель правления NOBE: ”Квартал WoHo в Таллинне становится одним из самых своеобразных комплексов бизнес-зданий. Здание Pipedrive выделяется с архитектурной точки зрения и обогащает городской пейзаж. Жизненная среда создается на десятилетия, и осуществление видения PIN Arhitektid было для нас ответственным заданием, где компромиссов в части качества не делалось”.

Аге Алликсаар, руководитель офиса Pipedrive сказала, что офис с открытой планировкой был у предприятия на предыдущих площадях и теперь в новом офисе были сделаны рабочие зоны поменьше. ”Исследования показывают, что небольшие рабочие зоны позволяют работникам чувствовать себя более приватно, более открыто общаться друг с другом, а также поддерживать высокую концентрацию. На данный момент у нас на каждом этаже от четырех до пяти предусмотренных для 12 человек рабочих помещений, недалеко от которых обустроены небольшие комнаты для собраний на 2-4 человека, а также пара комнат для 10-14 человек. А так как у нас есть представительства и за границей, то в доме есть и спальня, чтобы справиться с вызванной сменой часовых поясов усталостью”. Аге Алликсаар рекомендует привлекать к процессу планирования содержания офиса и работников предприятия, так как таким образом можно получить замечательные идеи, реализация которых в рамках возможностей позволяет всем людям чувствовать себя на работе хорошо.

На площади 5460 м2 работает около 300 человек. Самый любимый — второй этаж, где находятся качалка и баня, там же расположена и большая общая кухня и предусмотренная для совместного пребывания 100 человек зона. Парковочный дом совместный с расположенной по соседству Telia.

По словам председателя правления одного из застройщиков квартала WoHo фирмы Reterra Estate OÜ Рейго Рандметса, создание офисных площадей для двух инфотехнологических и телекоммуникационных предприятий со своими специфическими потребностями является уникальным опытом. ”Одно дело — делать стандартные офисные площади, и совсем другое дело — разрабатывать совместно с Telia и Pipedrive подходящие для их культуры труда и рабочей среды уникальные решения. Предприятия с новаторской культурой управления и организацией труда лучше осведомлены о своих желаниях и готовы использовать больше инновационных решений”, — отметил Рандметс.

Карл Адер, представитель второго застройщика EKE Invest отмечает, что в доме к кубатуре отнеслись смелее, вместо шестнадцатиэтажного здания девелопер решил больше вложить в один квадратный метр, и построено было четырнадцатиэтажное здание. ”На всех этажах потолки выше обычного примерно на 30 см, больше воздуха и света. Все решения одинаково хороши: быстрые лифты, окна от пола до потолка, балконы с ограждением из стекла, отделочные материалы высочайшего качества, внутренние двери высотой 2,4 метра, обеспечивающие звукоизоляцию элементы акустики”,- сказал Карл Адер.

В квартале был открыт ресторан-бистро Fredo, кроме того и новая пиццерия, к лету планируется соорудить террасную зону. В доме будет также представительство бренда Apple, Valge Klaar. Вакантных арендных площадей в квартале больше нет.

Квартал WoHo, Work and Home — это жилая и бизнес-среда, в которой эти два полюса продуманно связаны между собой. В квартале, ключевым признаком которого является близость к центру города, в двух высотных зданиях было построено 36 000 м2 жилых и бизнес-площадей. Дополнительно имеется отдельный парковочный дом. Квартал WoHo принадлежит работающим через совместную фирму Ekeropol OÜ предприятиям EKE AS, Polaria Kinnisvara и Reterra Estate OÜ.

Сферы деятельности Mapri Ehitus OÜ — это генеральный строительный подряд и руководство проектами, сельскохозяйственное строительство и осуществление бетонных работ. Объем строительных работ Mapri Ehitus за 2018 год составил примерно 70 миллионов евро, на предприятии работает около 100 человек.

NOBE, т.е. Nordecon Betoon OÜ — это занимающееся с 2000 года генеральным строительным подрядом и бетонными работами предприятие, которое предлагает комплексную строительную услугу от проектирования до постройки здания. На предприятии работает 150 человек, из которых 25 работает в финской дочерней фирме NOBE Rakennus OY. Оборот NOBE за 2018 год составил более 60 миллионов евро.