Завершено строительство "Турецкого потока" на российской территории

Первая нитка морского газопровода "Турецкий поток" вошла в Исключительную экономическую зону (ИЭЗ) Турции, говорится в сообщении проектной стройки.

Pioneering Spirit, крупнейшее в мире трубоукладочное и строительное судно отметило данное событие, уложив в море трубные секции с российским и турецким флагами, символизирующими пересечение границы ИЭЗ между двумя странами.

Пересечение границы также знаменует окончание строительства морских участков двух ниток на территории российской ИЭЗ. В общей сложности было уложено 448 километров по двум ниткам газопровода. Менее чем за 6 месяцев построено почти 25% морского участка. Это соответствует запланированному графику строительства.

Ожидается, что транспортировка газа по "Турецкому потоку" начнется в декабре 2019 года.

Датой начала строительства морской части магистрали стало 7 мая — начало укладки на мелководье Черного моря судном Audacia компании Allseas.

Судно Pioneering Spirit уложило одну нитку до границы с ИЭЗ, после чего вернулось в Анапу для начала глубоководной укладки второй нитки. Другое судно Allseas — Audacia — еще в конце июля завершило укладку обеих ниток на мелководье. Благодаря выбранному порядку укладки удалось завершить основные трубоукладочные работы на морском участке в российской ИЭЗ в ходе одной кампании.

Теперь Pioneering Spirit продолжит укладку одной нитки до участка берегового примыкания в Турции. Обе нитки "Турецкого потока" выйдут на сушу недалеко от турецкого населенного пункта Кыйыкёй, расположенного приблизительно в 100 км к западу от Стамбула.

Морской газопровод "Турецкий поток" состоит из двух ниток. Каждая нитка может обеспечивать транспортировку природного газа в объеме до 15,75 млрд куб. м (всего — 31,5 млрд куб. м). Протяженность морского участка составляет примерно 930 километров. Газопровод пролегает по дну Черного моря от российского города Анапа до турецкого населенного пункта Кыйыкей. Газ, поставляемый по первой нитке, предназначается для турецкого рынка. Вторая нитка пройдет в направлении границы Турции с ЕС. Самый глубокий участок маршрута "Турецкого потока" в Черном море находится на отметке около 2200 метров.