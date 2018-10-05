05.10.2018, 11:30

Завершение дорожных работ принесло оживление в район Rocca al Mare


rus.delfi.ee
EST
Завершение дорожных работ принесло оживление в район Rocca al Mare
Pressifoto

С завершением строительства дорожной развязки в Хааберсти число посетителей торгового центра Rocca al Mare стало расти. В прошлом месяце количество посещений центра увеличилось на 6,6 процента по сравнению с сентябрем предыдущего года. Улучшение дорожных условий положительно сказалось и на количестве посетителей Эстонского музея под открытым небом и Таллиннского зоопарка, говорится в пресс-релизе.

Торговый центр Rocca al Mare в сентябре посетили на 26 тысяч человек больше, чем за тот же период прошлого года. ”Завершение строительства транспортного узла Хааберсти важно для Rocca al Mare, поскольку это значительно упростило подъезд к торговому центру. Если раньше Палдиского шоссе часто избегали из-за пробок, то сейчас транспортный поток на этом шоссе растет. Это, вероятно, приведет к еще большему увеличению посещаемости торгового центра”, — сказала руководитель Citycon Eesti Хелен Метсвахт.

По словам члена правления Эстонского музея под открытым небом Мерике Ланг, видно, что окончание строительства развязки и ремонта окрестных дорог положительно повлияло и на посещаемость музея. ”Мы рады, что развязка наконец-то открыта. Поскольку в район Rocca al Mare теперь попасть значительно легче и нет больше страха перед пробками, жители Таллинна и соседних волостей снова стали предпочитать проводить время в нашем музее”, — сказала Ланг.

Как отметил директор Таллиннского зоопарка Тийт Маран, опыт показывает, что на посещаемость зоопарка влияет прежде всего погода. ”Однако с завершением дорожных работ добраться до нас будет намного удобнее”, — отметил он.

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