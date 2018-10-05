Завершение дорожных работ принесло оживление в район Rocca al Mare

Торговый центр Rocca al Mare в сентябре посетили на 26 тысяч человек больше, чем за тот же период прошлого года. ”Завершение строительства транспортного узла Хааберсти важно для Rocca al Mare, поскольку это значительно упростило подъезд к торговому центру. Если раньше Палдиского шоссе часто избегали из-за пробок, то сейчас транспортный поток на этом шоссе растет. Это, вероятно, приведет к еще большему увеличению посещаемости торгового центра”, — сказала руководитель Citycon Eesti Хелен Метсвахт.

По словам члена правления Эстонского музея под открытым небом Мерике Ланг, видно, что окончание строительства развязки и ремонта окрестных дорог положительно повлияло и на посещаемость музея. ”Мы рады, что развязка наконец-то открыта. Поскольку в район Rocca al Mare теперь попасть значительно легче и нет больше страха перед пробками, жители Таллинна и соседних волостей снова стали предпочитать проводить время в нашем музее”, — сказала Ланг.

Как отметил директор Таллиннского зоопарка Тийт Маран, опыт показывает, что на посещаемость зоопарка влияет прежде всего погода. ”Однако с завершением дорожных работ добраться до нас будет намного удобнее”, — отметил он.