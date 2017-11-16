Завершен анализ рисков планирования и строительства эстонской части проекта Rail Baltic

В завершенном недавно анализе рисков фаз планирования и строительства эстонской части проекта Rail Baltic были обозначены сопутствующие осуществлению крупного международного проекта риски, которые необходимо учитывать и действовать, чтобы избежать их реализации, сообщает OÜ Rail Baltic Estonia.

Подготовленный анализ является исходным материалом для создания системы управления связанными с проектом рисками.

По словам представителя компании Ernst & Young Baltic, проводившей анализом рисков, Сийма Абена, помимо прочего, внимание было уделено рискам, связанным с финансированием проекта развития Rail Baltic, руководством проекта и поставками. Реализация этих рисков оказала бы негативное влияние на проект. При этом оценивали влияние рисков в четырех категориях: деньги, время, качество и имидж.

Часть рисков проекта Rail Baltic связана со сценарием, по которому объемы финансирования со стороны Европейского союза по какой-либо причине должны сократиться по сравнению с ранее запланированными. Вторая сфера, указанная в анализе, это возникновение сбоев в работе на международном уровне в рамках проекта, которые могут препятствовать обмену информацией, осуществлению процесса принятия решений и повлиять на реализацию проекта.

Анализ рисков рассматривает и потенциальные риски, которые связаны с управлением проектом, учитывая, что к осуществлению проекта привлечено много различных учреждений и организаций: Rail Baltic Estonia OÜ, Министерство экономики и коммуникаций, Департамент технического надзора, Земельный департамент, а также уездные управы. Кроме того, в качестве рисков обозначены провал стратегии поставок или отдельных важных поставок, что может повлиять на стоимость проекта и временные рамки его реализации. В связи с этим риски исходят и из взаимной зависимости между подпроектами или частям проекта, когда из-за задержки или возникших препятствий в одной части проекта, невозможно осуществлять другую его часть.

Анализ рисков по заказу Rail Baltic Estonia составляли Ernst & Young Baltic AS и адвокатское бюро TRINITI. Стоимость анализа рисков составила 48 000 евро, финансирование осуществлялось из запланированных госбюджетом на Rail Baltic Estonia OÜ средств.

В течение ближайших пары лет будет завершен охватывающий весь проект анализ рисков и объявлен тендер на составление системы управления рисками.