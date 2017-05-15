Завершается важный этап возведения Мустамяэского центра здоровья

В полдень 16 мая на строительстве Мустамяэского центра здоровья пройдет "праздник стропил", т.е готовности здания к подведению под крышу.

Центр строится взамен снесенной Мустамяэской поликлиники на улице Эхитаяте, 27. Это будет четырехэтажное здание площадью почти 6 800 кв.м, где пациентов будут принимать как семейные, так и профильные врачи-специалисты Ляэне-Таллинской центральной больницы, а также физиотерапевты, логопеды и психологи. Будет в здании и лаборатория, предусмотрено здесь проведение радиологических исследований, запланированы аптека, магазин ортопедии, кафе, цветочный магазин и даже ателье лечебной косметики и лечебного педикюра.

Как сообщила вице-мэр Таллинна Мерике Мартинсон, здание должно быть готово в конце года. Его прогнозируемая стоимость — 6 миллионов евро. Значительную часть этой суммы покрывают субсидии из Фонда регионального развития Евросоюза.