08.06.2018, 20:37

Застройщик о пожаре в квартале Вольта: дом стоит и не сгорел, не так ли? Его можно восстановить

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Танель Саарманн
Танель Саарманн
Вера Степанова
Редактор: Вера Степанова
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Volta loftid peale põlengut
Volta loftid peale põlengutFoto: Ilmar Saabas

Главным подрядчиком строительства горевшего вчера здания в квартале Вольта была Metropoli Ehitus AS — дочерняя фирма Endover. Сидящий в правлении обоих предприятий Оливер Макко ездил сегодня на место, чтобы осмотреть дом изнутри, но до окончания экспертизы он не может сказать, какая именно там ситуация.

В каком состоянии здание?

Сейчас рано говорить. Экспертиза покажет, насколько большой и масштабный ущерб. Пусть эксперты работают.

Этим летом первые люди должны были уже переехать в дом. Теперь это откладывается. На сколько?

Понятно, что переезд откладывается. Прежде нужно сделать анализ и тогда установить новые сроки.

По слухам, пожар начался с крыши, где проходили строительные работы.

Это тоже нужно расследовать, я это подтвердить не могу.

Застройщики обычно страхуют весь дом.

Да, разумеется, страховка есть. Дом хорошо восстановят.

Сколько квартир в доме было продано или забронировано?

Примерно половина.

Те люди, которые купили площадь в доме, теперь могут отказаться от договора?

Это вопрос дальнейшего анализа. Мы еще не дошли до этой фазы. Все это очень свежо. Мы должны посмотреть это по каждому клиенту.

Какие этажи затронул пожар?

Скажем так, что я снова должен сказать, что не могу точно сказать, в каком объеме пожар что-то сделал. С крыши он начался, и, очевидно, верхний этаж получил наибольшие повреждения. Больше невозможно прокомментировать.

Ваш месседж, что дом можно заново привести в порядок?

Да, это даже не вопрос.

Несущие и важные элементы тогда не повреждены?

Могу предположить, что не повреждены. Дом стоит и не сгорел, не так ли? Масштаб пожара и остальное выяснит экспертиза.

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