Застройщик о пожаре в квартале Вольта: дом стоит и не сгорел, не так ли? Его можно восстановить

Главным подрядчиком строительства горевшего вчера здания в квартале Вольта была Metropoli Ehitus AS — дочерняя фирма Endover. Сидящий в правлении обоих предприятий Оливер Макко ездил сегодня на место, чтобы осмотреть дом изнутри, но до окончания экспертизы он не может сказать, какая именно там ситуация.

В каком состоянии здание?

Сейчас рано говорить. Экспертиза покажет, насколько большой и масштабный ущерб. Пусть эксперты работают.

Этим летом первые люди должны были уже переехать в дом. Теперь это откладывается. На сколько?

Понятно, что переезд откладывается. Прежде нужно сделать анализ и тогда установить новые сроки.

По слухам, пожар начался с крыши, где проходили строительные работы.

Это тоже нужно расследовать, я это подтвердить не могу.

Застройщики обычно страхуют весь дом.

Да, разумеется, страховка есть. Дом хорошо восстановят.

Сколько квартир в доме было продано или забронировано?

Примерно половина.

Те люди, которые купили площадь в доме, теперь могут отказаться от договора?

Это вопрос дальнейшего анализа. Мы еще не дошли до этой фазы. Все это очень свежо. Мы должны посмотреть это по каждому клиенту.

Какие этажи затронул пожар?