19.10.2018, 15:25

”Застопори своим протестом жизнь Эстонии!” В субботу планируется акция в пользу снижения топливного акциза

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rus.delfi.ee
EST 10
Kütusetankimine
фото иллюстративноеFoto: Argo Ingver

В соцсети Facebook создали группу ”Снизим топливный акциз” („Langetame kütuseaktsiisi”). В ней призывают принять участие в акции, которая состоится завтра в полдень. Смысл ее — требование понижения акциза на топливо.

По задумке, автовладельцами завтра в 12:00 следует остановиться на полчаса. ”Остановись на обочине шоссе, поезжай на заправку и застопори своим протестом жизнь Эстонии… Если нас — много, выйдет так, что за полчаса политики увидят: мнение народа — значимо, народ — тот, кто голосует, народ — тот, о содержании чьих кошельков решает пригоршня членов Рийгикогу”, — значится в призыве.

Помимо этого, призывают подписать петицию подобного содержания.

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