”Застопори своим протестом жизнь Эстонии!” В субботу планируется акция в пользу снижения топливного акциза

По задумке, автовладельцами завтра в 12:00 следует остановиться на полчаса. ”Остановись на обочине шоссе, поезжай на заправку и застопори своим протестом жизнь Эстонии… Если нас — много, выйдет так, что за полчаса политики увидят: мнение народа — значимо, народ — тот, кто голосует, народ — тот, о содержании чьих кошельков решает пригоршня членов Рийгикогу”, — значится в призыве.

Помимо этого, призывают подписать петицию подобного содержания.