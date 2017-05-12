Защитники животных: пушные фермы не справляются с выполнением регламентаций об условиях содержания животных

Защитники животных считают, что поскольку для пушных ферм выполнение регламентаций, касающиеся условий содержания животных, оказывается непосильным, запрет может вступить в силу даже раньше, чем через десять лет.

10 мая Рийгикогу отклонил (49 голосов "за" и 29 "против") инициированный 14 парламентариями проект поправок к законам о защите животных и охраны природы, который предусматривает закрытие пушных ферм в пределах 10-летнего переходного периода. Было обозначено, что в случае, если предприятие выполняет регламентации по условиям содержания животных, то нет причин для запрещения пушного звероводства.

По оценке MTÜ Loomus, подобная позиция является проблематичной как для государства, так и для заводчиков пушных зверей, поскольку в пушном звероводстве невозможно обеспечить требования по благосостоянию и нормальному содержанию животных.

"Поскольку для пушных ферм выполнение регламентаций, касающихся условий содержания животных, оказывается непосильным и благосостояние животных невозможно обеспечить даже путём ужесточения норм содержания, запрет на пушное фермерство может вступить в силу даже раньше, чем через десять лет. К тому же, данная тема принята к рассмотрению на уровне Европейского Союза. Это значит, что процесс запрета на содержание ферм и соответствующие кампании как в Эстонии, так и по всему миру продолжатся с еще более интенсивной динамикой", — сообщила руководитель Loomus Кадри Таперсон.

Защитники животных отмечают, что вдобавок ко всему необходимо в обязательном порядке считаться с тем, что более молодые поколения все больше уделяют внимание теме благосостояния животных.

"Таким образом общественное давление возрастает и изменений будет на порядок больше, чем могут себе представить сегодняшние парламентарии", — сказала Кадри Таперсон. "Несомненно в преддверии осенних выборов одним из ключевых вопросов для молодых избирателей станет то, как политики относятся к животным и природе."

По результатам исследования, проведенного в конце декабря фирмой Kantar Emor, 69 процентов населения Эстонии не поддерживает выращивание и уничтожение животных на фермах с целью получения меха.

Содержание пушных ферм запрещено в Англии, Северной Ирландии, Австрии, Хорватии, Голландии, Македонии, Бразилии, Боснии и Герцеговине, Словении, в некоторых немецких провинциях, а также полностью в самом большом регионе Бельгии — Валлонии, частично в Швейцарии, Дании, Швеции, Новой Зеландии, США.