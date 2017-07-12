Защитники потребителей из Латвии предупреждают об опасных спиннерах

Латвийский центр защиты прав потребителей (ЦЗПП) провел тестирование игрушки спиннер и констатировал, что она не отвечает серьезным требованиям безопасности. От игрушки легко отделяются детали отделения для батареек, что повышает риск проглатывания батарей. Об этом говорится в официальном сообщении ЦЗПП.

По запросу Таможенного управления Службы госдоходов ЦЗПП проверил 6403 спиннера. В результате проверки выяснилось, что 1550 спиннеров нельзя выпускать в продажу (запрещено импортировать), поскольку эти товары не отвечали действующим правилам (товары было невозможно идентифицировать или нельзя было доказать их соответствие правилам безопасности), а 480 спиннеров признаны небезопасными, потому что от игрушек легко отделяются детали отделения для батареек, что повышает риск проглатывания батарей. Проглатывание батареек может вызвать серьезные повреждения систем пищеварения и кровеносных сосудов.

ЦЗПП призывает потребителей удостовериться, нет ли у них спиннеров, у которых слишком легко открываются отделения для батареек, а следовательно — легко доступны и сами батарейки. Если отделения для батареек у спиннера открываются слишком легко, то ЦЗПП предлагает прекратить пользоваться такими игрушками, а батарейки выбросить в специально предназначенных для этого пунктах.

Защитники прав потребителей отмечают, что отделение для батареек должно быть плотно закрытым, чтобы открыть его можно было только с помощью инструментов.