Зарплаты растут и за границей: ожидать ли очередного оттока рабочей силы из Эстонии?

В третьем квартале этого года в Эстонии насчитывалось 12 700 свободны рабочих мест, что, по данным Департамента статистики, является рекордом последних девяти лет. При этом большая часть развитых стран также испытывает нехватку рабочей силы, в связи с чем возникает вопрос: не начнут ли жители Эстонии еще активнее перемещаться за границу?

По мнению ведущего партнера Grant Thornton Baltic Мати Ныммисте, это лишь начало. Проведенное кампанией исследование International Business Report показало, что нехватка квалифицированной рабочей силы становится все большей проблемой: 38% руководителей 2500 предприятий из 36 стран посчитали нехватку квалифицированных работников основной преградой для развития своего бизнеса. Это самый высокий показатель с 2003 года (момента, когда Grant Thornton стала проводить эти исследования).

В Эстонии нехватку квалифицированных работников преградой посчитали 54%, в Финляндии 30%, в Швеции — 47% предприятий.

Отмечается, что для удержания старых и привлечения новых работников, как у нас, так и других странах руководство вынуждено повышать зарплаты. В Эстонии зарплаты планирует поднять 50%, в Финляндии 60% и в Швеции — 92% предприятий. С этой точки зрения сейчас владельцы должны суметь сохранить равновесие и не допустить того, чтобы рост зарплат ”съел” средства, предназначенные для других инвестиций.