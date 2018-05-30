Зарплаты растут и финансовое положение эстонских домохозяйств лучше, чем когда-либо прежде

Реальная покупательная способность эстонских наёмных работников поднялась в первом квартале по сравнению с прошлым годом в среднем на десять процентов, соощает Swedbank.
Столь бурный рост покупательной способности мы последний раз видели в период предыдущего экономического бума. Нетто-зарплата повысилась не только в связи с быстрым ростом зарплаты, но и в связи с реформой подоходного налога, в результате чего суммы подоходного налога, по данным Министерства финансов, снизились почти для 80% населения трудоспособного возраста и почти для 60% пенсионеров.
Увеличение социальных выплат и быстрый рост зарплат усилили финансовое положение домохозяйств. Оценка своего финансового положения, данная семьями, выше, чем когда-либо прежде, существенно превышая уровень времён предыдущего экономического бума (по данным Института конъюнктуры). Половина семей, по данным этого института, в состоянии делать накопления. С точки зрения сбалансированного экономического развития важно, чтобы вклады домохозяйств продолжали расти быстрее, чем кредитный портфель.