30.05.2018, 13:53

Зарплаты растут и финансовое положение эстонских домохозяйств лучше, чем когда-либо прежде

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rus.delfi.ee
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Tartu maratoni eel võistluskeskuses
Tartu maratoni eel võistluskeskusesFoto: Jassu Hertsmann

Реальная покупательная способность эстонских наёмных работников поднялась в первом квартале по сравнению с прошлым годом в среднем на десять процентов, соощает Swedbank.

Столь бурный рост покупательной способности мы последний раз видели в период предыдущего экономического бума. Нетто-зарплата повысилась не только в связи с быстрым ростом зарплаты, но и в связи с реформой подоходного налога, в результате чего суммы подоходного налога, по данным Министерства финансов, снизились почти для 80% населения трудоспособного возраста и почти для 60% пенсионеров.

Увеличение социальных выплат и быстрый рост зарплат усилили финансовое положение домохозяйств. Оценка своего финансового положения, данная семьями, выше, чем когда-либо прежде, существенно превышая уровень времён предыдущего экономического бума (по данным Института конъюнктуры). Половина семей, по данным этого института, в состоянии делать накопления. С точки зрения сбалансированного экономического развития важно, чтобы вклады домохозяйств продолжали расти быстрее, чем кредитный портфель.

Хотя налоговые изменения (акцизы, налогообложение легковых автомобилей) и погодный фактор (холодный март) искажают картину, из данных за первые три месяца не следует, что розничная торговля резко возросла. Рост объёма розничной торговли в первом квартале составил всего 1 процент по сравнению с прошлым годом.

В первом квартале быстрый рост зарплат продолжился. Средняя брутто-зарплата, приведённая к полному рабочему дню, выросла по данным Департамента статистики на 7,7 процента по сравнению с прошлым годом. По данным Налогово-таможенного департамента, медианная выплата выросла с прошлого года на 8,4 процента, до 950 евро.

Локомотивом роста зарплат был публичный сектор

ТОП

В первом квартале самый быстрый рост наблюдался в местных самоуправлениях и в госучреждениях. За этим стоит реорганизация, связанная с административной реформой, государственные договорённости по зарплатам в образовании и здравоохранении, а также изменения в методике Департамента статистики, в соответствии с которой с 2018 года в выборку были добавлены недоходные организации и фонды с числом работников менее 50 человек. В частном секторе, непосредственно открытом для международной ценовой конкуренции, рост зарплат был более медленным. Рост зарплат был вызван также повышением минимальной зарплаты и различными доплатами. Премии составляют наибольшую часть заработка в энергетике и в сфере финансов.

Из-за дефицита рабочей силы рост зарплаты ускоряется

Быстрый рост экономики вызвал повышение спроса на рабочую силу. Но ресурс незанятой рабочей силы на рынке труда постоянно уменьшается. Дефицит рабочей силы увеличивается, поскольку рабочих рук требуется больше, чем рынок труда может предложить. Поэтому быстрый рост зарплат сохранится и в последующие кварталы.

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