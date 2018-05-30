Зарплаты растут и финансовое положение эстонских домохозяйств лучше, чем когда-либо прежде

Хотя налоговые изменения (акцизы, налогообложение легковых автомобилей) и погодный фактор (холодный март) искажают картину, из данных за первые три месяца не следует, что розничная торговля резко возросла. Рост объёма розничной торговли в первом квартале составил всего 1 процент по сравнению с прошлым годом.

В первом квартале быстрый рост зарплат продолжился. Средняя брутто-зарплата, приведённая к полному рабочему дню, выросла по данным Департамента статистики на 7,7 процента по сравнению с прошлым годом. По данным Налогово-таможенного департамента, медианная выплата выросла с прошлого года на 8,4 процента, до 950 евро.

Локомотивом роста зарплат был публичный сектор

В первом квартале самый быстрый рост наблюдался в местных самоуправлениях и в госучреждениях. За этим стоит реорганизация, связанная с административной реформой, государственные договорённости по зарплатам в образовании и здравоохранении, а также изменения в методике Департамента статистики, в соответствии с которой с 2018 года в выборку были добавлены недоходные организации и фонды с числом работников менее 50 человек. В частном секторе, непосредственно открытом для международной ценовой конкуренции, рост зарплат был более медленным. Рост зарплат был вызван также повышением минимальной зарплаты и различными доплатами. Премии составляют наибольшую часть заработка в энергетике и в сфере финансов.

Из-за дефицита рабочей силы рост зарплаты ускоряется

Быстрый рост экономики вызвал повышение спроса на рабочую силу. Но ресурс незанятой рабочей силы на рынке труда постоянно уменьшается. Дефицит рабочей силы увеличивается, поскольку рабочих рук требуется больше, чем рынок труда может предложить. Поэтому быстрый рост зарплат сохранится и в последующие кварталы.