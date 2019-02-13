Зарплата Рандъярв на посту старейшины осталась такой же, как у предшественника — 3840 евро

Как пояснили порталу ERR в волостной управе, зарплата старейшины не менялась с 2013 года.

Примерно такая же зарплата у депутатов Рийгикогу. Она индексируется с помощью индекса ставки высшего должностного оклада, размер которого — 50% от годового изменения индекса потребительских цен и арифметическое среднее годового изменения поступлений социального налога. Таким образом зарплата рядового депутата парламента составляет 3481 евро.

Вступившая в должность старейшины Рандъярв получила компенсацию за досрочное прекращение депутатских полномочий, которая равняется трем месячным окладам, то есть около 10 500 евро.