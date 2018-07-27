Зарплата Бородича в качестве главы TLT может оказаться больше, чем у президента и премьера

Зарплата Дениса Бородича, утвержденного на пост председателя правления Tallinna Linnatranspordi AS (TLT), может составить до 6500 евро, что больше, чем у президента и премьер-министра (5200 евро).

Бородич опроверг информацию о том, что будет получать больше президента и премьера, то есть 7000-7500 евро, и отметил у городских предприятий существует верхний предел в размере 6500 евро.

”О зарплате я могу сказать ровно столько, что ее величина укладывается в установленные Таллиннским горсобранием рамки. Также могу сказать, что она существенно ниже, чем у глав государственных коммерческих объединений таких же размеров”, — сказал Бородич.