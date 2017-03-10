Зарегистрированная безработица выросла за месяц на 4%

Показатель зарегистрированной безработицы в Эстонии в феврале ожидаемо вырос, и в конце месяца было 32 132 зарегистрированных безработных или 5,0% трудоспособного населения от 16 лет до пенсионного возраста. В их числе было 7060 человек с пониженной трудоспособностью, передает rus.err.ee.

"В январе Касса по безработице начала проводить повторные оценки трудоспособности людей. Данные первых двух месяцев этого года показывают, что немного более чем половина тех, чью трудоспособность врачи-эксперты оценили как частичную, уже работают. Почти четверть людей, у которых была определена отсутствующая трудоспособность, также работают", — отметил председатель правления Кассы по безработице Меэлис Паавел.

В итоге по сравнению с прошлым месяцем показатель зарегистрированной безработицы вырос почти на 4%, а в сравнении с тем же периодом прошлого года зарегистрированная безработица все-таки остается на более низком уровне. В феврале продолжился рост зарегистрированной безработицы среди людей с пониженной трудоспособностью, и под влиянием сезонных изменений также вырос показатель остальных зарегистрированных безработных.