Запрет на выставление напоказ сигарет может привести к очередям и закрытию маленьких магазинов

Запрет на экспонирование сигаретных пачек может привести к увеличению очередей на кассах и закрытию маленьких магазинчиков, пишет Eesti Päevaleht.

Согласно законопроекту, клиент не должен видеть в магазине табачных изделий. Для того, чтобы купить сигареты, ему либо нужно точно знать, чего он хочет, либо посмотреть по списку и попросить этот товар у продавца, после чего последний принесет его из соседнего помещения или достанет из-под прилавка.

В начале года Союз торговцев заказал исследование возможного объема дополнительных расходов, которые понесут продавцы в связи с нововведением. Результаты оказались ошеломительными: на реорганизацию помещений магазинам придется потратить 4-11% от годовых инвестиций. Это подтверждают и сами торговые сети. Так, по словам менеджера по продукции R-kiosk Теэта Мутли, изъятие сигарет из поля зрения обойдется каждому киоску в 500-1000 евро. ”Для имеющего около сотни пунктов продажи R-kiosk это означает до 100 000 евро инвестиций”, — отметил он и добавил, что если клиенту придется покупать сигареты по списку и уточнять подробности на кассе, то за ним, вероятно, выстроится длинная очередь.

Особенно много хлопот доставит нововведение мелким магазинам, у которых нет ни денег, ни места для хранения сигарет не на виду у клиентов. По словам члена правления Союза мелких торговцев Рейна Рейнвеэ, сельские магазины будут нести дополнительные расходы по перестройке помещений. ”Для многих мелких магазинов объемные инвестиции экономически нерациональны и неокупаемы, а во многих случаях перестройка ввиду отсутствия места и вовсе невозможна”, — отмечает он.

Исполнительный директор Союза торговцев Неэле Пейли признает, что законопроект вызывает много вопросов: ”Там есть положение, что если к табачному изделию прилагается какой-нибудь товар, то он тоже не может находиться на прилавке. Нам непонятно, что именно имеется ввиду. Поскольку мы не знаем, что это за товары, которые попадают под запрет, то мы не знаем и предполагаемых объемов. Большое количество поместить под прилавок не всегда возможно”.

С целью привлечения внимания в Рийгикогу, где проект закона о табаке ожидает второго чтения, была направлена петиция в поддержку сохранения маленьких магазинов, под которой подписалось 10 000 человек.

Беспокоит возможное закрытие мелких магазинов и самих потребителей. ”Ты ведь не пойдешь за маленькой пачкой чипсов в супермаркет!” — говорят они.