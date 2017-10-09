Заправочный автомат Circle K ”съел” деньги клиента

С редакцией Delfi Kasulik связался читатель, заправлявшийся на автоматической заправке Circle K в Кийли. Клиент платил наличными и остался без денег.

С такой же проблемой обращаются в фирму и другие клиенты на страничке в Facebook. Поскольку проблема оказалась нередкой, Circle K создала отдельную страничку, где клиент, столкнувшийся с подобной проблемой, может подать заявление.

Почему же автомат проглатывает купюры? Ситуацию комментирует директор по торговле и коммуникации Circle K Диана Вейгель.

„Вчера утром (в четверг — прим. ред.) действительно имел место случай на автозаправке в Кийли: клиент ввел купюру в 20 евро в автомат, он ее принял, но по какой-то причине не распознал. По словам оператора автозаправки, это случается, если купюра потертая или мятая, и ролик внутри автомата, считающий деньги, не опознает ее, а деньга, так сказать, застревает в автомате”, — объяснила Вейгель.

„Можем заверить, что вышеописанный случай все же редкость. Мы сожалеем, что он имел место; данные, необходимые для возврата денег клиенту, к нам поступили, и возврат — в производстве”, — добавила она.